Le nouveau Directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri) a officiellement pris fonction. Alpha Bocar Baldé a reçu le témoin avant-hier, des mains de son prédécesseur, Moussa Baldé promu ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, en présence des collègues, parents, amis et alliés. D’emblée le directeur entrant a rendu un vibrant hommage au Dg sortant. «Je vous exprime mes vifs remerciements pour m’avoir proposé à ce poste si stratégique pour le développement économique de notre chère Nation», a déclaré Alpha Bocar Baldé. Qui tout de même, dit être conscient du challenge qui l’attend à la tête de cette structure d’encadrement du secteur agricole. Entre autres défis à relever, le nouveau patron de la Sodagri liste l’expansion des projets d’aménagement hydro-agricoles des surfaces cultivables, l’augmentation des rendements et des productions agricoles pour une agriculture plus efficiente et un développement inclusif. «Nous avons l’obligation de faire des résultats avec les moyens disponibles. J’y veillerai personnellement. Et je serai votre défenseur et votre interlocuteur à l’endroit des décideurs afin que vos droits et vos acquis soient sauvegardés», promet M. Baldé à ses collaborateurs. L’ingénieur agronome donne l’assurance de poursuivre les résultats «louables» que son prédécesseur a réalisés en six ans au service de la chaine de valeur des filières agricoles.

