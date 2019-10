Maître de cérémonie du Ballon d’Or 2019, Didier Drogba a balayé l’actualité du football au micro de Yahoo Sport. A l’heure de parler de la portée du Ballon d’Or, il a souligné la discrimination dans le football.

En effet, pour Didier Drogba, les joueurs africains ne sont pas traités à hauteur de leur talent. A l’image de Samuel Eto’o, il considère que cette discrimination n’a pas lieu d’être. Selon la légende ivoirienne, dans bien des clubs, les joueurs africains méritent plus qu’ils n’ont.

«Un joueur africain n’est pas logé à la même enseigne qu’un Européen», pense Didier Drogba. Le constat est clair, surtout pour l’appellation et la désignation de l’origine de ces joueurs en question. «Ce qui est dommage, c’est que lorsqu’on parle de joueur africain, on parle du continent, on ne parle pas d’un pays. On ne dira jamais Kylian Mbappé représente le continent européen. C’est un petit décalage qui est présent», ajoute-t-il.

«Ce que Mané fait en Premier League…»

Une cérémonie se profile à l’horizon et un Sénégalais fait partie des favoris. Il s’agit du Ballon d’Or France Football dont le vainqueur sera connu le 2 décembre.

Pour Didier Drogba, le trophée devrait revenir à Sadio Mané. «Pour la Can, la Ligue des champions et le championnat. Ce que Mané fait en Premier League, très peu de joueurs sont capables de le faire», estime-t-il.

Afriquesports