Le producteur Daniel Cuxac n’est plus. Le ministre de la Culture salue «une des figures de proue de la production musicale internationale». Dans une lettre de condoléances, il indique que «pendant plus d’un demi-siècle, il a été l’homme de l’ombre qui a accompagné les artistes dans leur mise en lumière à travers l’événementiel en Afrique, aux Etats-Unis et en Europe». Abdou Latif Coulibaly souligne que l’Afrique et le monde perdent un grand collectionneur et producteur sur scène de centaines de stars mondiales.