Dp World poursuit ses activités commerciales à Dakar malgré la pandémie du coronavirus pour assurer la disponibilité des produits médicaux. A ce jour, 170 conteneurs de produits pharmaceutiques et d’équipements de protection individuelle ont été manutentionnés et distribués.

Dp World maintient ses flux commerciaux au Port autonome de Dakar. Une manière pour l’entreprise fournisseur de solutions logistiques d’assurer la disponibilité des produits essentiels dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Selon un communiqué, cent soixante-dix conteneurs de produits pharmaceutiques et d’Equipements de protection individuelle (Epi) pour les professionnels de santé ont été manutentionnés dans le terminal et livrés, ainsi que des vivres et des produits d’assainissement offerts aux écoles et daaras. «Dp World Dakar ne ménage aucun effort dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Sénégal», signale l’entreprise dans un communiqué. Elle indique travailler ardemment pour maintenir le flux des échanges commerciaux par l’intermédiaire du Port autonome de Dakar, afin que les produits essentiels, tels que les vivres et les fournitures médicales, puissent être disponibles, tout en veillant à ce que de strictes mesures d’hygiène et de sécurité soient mises en place pour protéger les employés. Ainsi, ces derniers travaillent en rotation avec une moitié de l’équipe présente sur le site et l’autre qui fait du télétravail. Dans cette dynamique de maintenir le flux des échanges commerciaux, l’équipe régionale de Dp World Moyen Orient et Afrique (Mea), établie à Dubaï, travaille en collaboration avec la direction de Dp World Dakar, ainsi que les parties prenantes portuaires et les principales entités gouvernementales. Le port de Dakar sert ainsi de hub moderne et privilégié pour l’Afrique de l’Ouest, générant une valeur ajoutée significative pour l’économie sénégalaise et pour les entreprises de la région. «Nous offrons notre aide de différentes façons, principalement en veillant à ce que la logistique, indispensable à la région, continue de fonctionner sans aucune rupture afin qu’il n’y ait pas de pénurie de produits essentiels. Au niveau communautaire, nous avons accordé une aide financière spéciale à tous nos employés pour aider leur famille vivant dans des villages éloignés à faire leur ravitaillement», indique Clarence Rodrigues, directeur général de Dp World Dakar. La société a également apporté sa modeste contribution de 200 millions de francs Cfa au ForceCovid-19, mis en place par le Président Macky Sall, pour soutenir la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale financé pour 1 000 milliards de francs Cfa, afin d’atténuer l’impact économique de la pandémie du coronavirus.