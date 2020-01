On en sait d’avantage sur les motivations de Mànkoo Taxawu sunu Apr / Initiative pour la Refondation de l’Alliance pour la république. Ce courant veut sortir » le Parti des querelles intestines, postures sectaires, clientélistes et courtisanes » a informé Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook.

Pour l’ancien membre du groupe parlementaire de Benno bokk yakaar, il s’agit de « faire le chemin inverse en allant au-delà de la collecte des suffrages, de politiques électoralistes pour faire du Parti un instrument de conscientisation, d’éducation, d’encadrement des militantes et militants et d’intermédiation entre le peuple sénégalais et son gouvernement ». L’iniative qui se veut « ouvert et populaire » aspire » d’abord à ce que la démocratie interne devienne la norme et la liberté le cadre de la vie politique dans l’APR (…) et compte prendre sa pleine part du combat de la Refondation du parti pour permettre à l’APR d’être à la fois un puissant socle politique et une solide colonne vertébrale de la Majorité en proposant des mesures concrètes pour répondre aux urgences organisationnelles et fonctionnelles en misant sur l’intelligence collective des militants et en donnant à chacun la possibilité d’agir ».

A cet effet, Moustapha Diakhaté propose : »