Les votes du Ballon d’or 2019 ont rendu leur verdict et c’est Lionel Messi qui a remporté le trophée cette année et pour la 6e fois de sa carrière : un record. Il devance Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Le Sénégalais Sadio Mané est quatrième.

Vainqueur du Ballon d’or, Lionel Messi ne cachait pas sa joie au moment de recevoir le trophée des mains de Didier Drogba. Même si l’Argentin est un grand habitué, être au sommet du football mondial n’est pas donné à tout le monde, surtout lorsque l’on bat un record. La Pulga a remporté pour la 6e fois ce trophée et devient l’unique recordman (il partageait ce record précédemment avec Cristiano Ronaldo). Il devance au classement son rival éternel qui termine 3e et le joueur de Liverpool Virgil van Dijk (2e), Sadio Mané se classant 4e.

«Je voudrais remercier tous les journalistes qui ont voté pour moi, qui m’ont choisi et qui m’ont permis d’avoir cette distinction. Je tiens à remercier mes coéquipiers en club, tous les coéquipiers qui m’ont permis de remporter ce prix. C’est remarquable et merci infiniment», a entamé le nouveau lauréat qui retrouve un trophée qu’il n’avait plus remporté depuis 2015. Il est ensuite revenu sur ses vieux souvenirs et notamment le jour où il a gagné son premier Ballon d’or.

Messi pense déjà à la suite

«Il y a quelques années, j’ai reçu mon premier Ballon d’or à Paris. J’étais avec mon frère, et j’avais 22 ans. C’est impensable de vivre tout ce que j’ai vécu. Maintenant, j’ai 32 ans, c’est un moment complètement différent. Je remercie ma femme et mes enfants qui sont avec moi. Comme le disait ma femme, il ne faut jamais cesser de rêver. Il faut toujours travailler. Il faut toujours s’améliorer et se faire plaisir quand on joue au foot», persuade l’Argentin à la tribune, auteur cette saison de 44 buts et de 19 passes décisives en 54 rencontres sous le maillot blaugrana et de l’Albiceleste.

Même si l’âge avance à grands pas, il espère pouvoir encore soulever ce trophée dans sa carrière. «J’ai beaucoup de chance, je suis béni. J’adore jouer au football et j’espère pouvoir continuer pendant longtemps. Un jour, la retraite va sonner. Ça sera difficile, mais j’espère avoir encore de belles années devant moi. Le temps passe vite, mais je tiens à profiter pour jouer au football.» Histoire de faire rêver encore un peu plus les fans de football et les supporters du Barça et de l’Argentine.

Avec Footmercato