Grand artisan de la belle saison des Reds, beaux vainqueurs de la Ligue des Champions, Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 par les lecteurs du magazine Onze Mondial. C’est le premier joueur africain à remporter le Onze d’Or depuis Drogba en 2004.

Après sa saison exceptionnelle avec Liverpool avec au bout le trophée de la Ligue des Champions, Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 par les lecteurs du magazine Onze Mondial. Elu par plus de 200 000 lecteurs de Onze Mondial, le Sénégalais de 27 ans devient le premier joueur africain à recevoir le Onze d’Or depuis l’Ivoirien Didier Drogba en 2004. «C’est vraiment une grande fierté d’inscrire mon nom aux côtés de ceux de George Weah, Didier Drogba, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c’est incroyable», a-t-il-confié au Magazine lors de la remise de son trophée.

Mané devant Messi et Mbappé

L’international sénégalais, qui s’apprête à disputer la Can 2019 dans quelques jours, devance Lionel Messi du Fc Barcelone et Kylian Mbappé du Psg. Ce trophée récompense la saison remarquable de Sadio Mané avec les Reds, avec qui il s’est classé co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts, à égalité avec Salah et Aubameyang. Son équipe frôlant la perfection avec 97 points, avec une seule défaite en 38 rencontres d’un championnat anglais remporté d’un point par Manchester City. Notons que son coach, Jürgen Klopp, s’adjuge le titre de meilleur entraîneur.

Klopp met des barbelés autour de Mané et Salah

Restons avec Liverpool pour signaler que Salah et Mané seront du groupe la saison prochaine. Annoncés avec insistance dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid, les deux attaquants des Reds devraient en effet rester à Liverpool cet été selon Jürgen Klopp.

Interrogé par Sport Bild sur les spéculations autour de Mohamed Salah et Sadio Mané, l’entraîneur de Liverpool a laissé entendre qu’aucun de ses deux protégés ne rejoindrait le Real Madrid cet été : «je pense que les joueurs savent dans quel club extraordinaire ils jouent, donc ça ne m’inquiète pas», confie Jürgen Klopp au 10Sport.

Les deux joueurs qui ont été les pionniers de la bonne saison des Reds (deuxièmes en Premier League et champions d’Europe) ont prolongé leur contrat jusqu’en 2023.