Les Reds ont réalisé une razzia sur les prix décernés par la Premier League pour novembre. Sadio Mané et Jürgen Klopp ont été respectivement élus meilleur joueur et meilleur entraîneur du mois.

Les Reds ont réalisé un mois de novembre parfait dans le championnat d’Angleterre. Liverpool a enchaîné quatre victoires en quatre sorties, domptant notamment son éternel rival Manchester City (3-1). Il est donc logique que les Reds aient réalisé une razzia sur les prix décernés par la Premier League.

C’est ainsi que Sadio Mané et Jürgen Klopp ont été élus respectivement meilleur joueur et meilleur entraîneur de novembre. Avec trois buts inscrits et une passe décisive en quatre matchs en novembre, Sadio Mané récupère ce titre honorifique. L’attaquant sénégalais, vainqueur du trophée du meilleur joueur de novembre avec son club, signe ainsi un doublé avec cette distinction de meilleur joueur de novembre en Premier League.

Ce mois, le buteur des Reds a été phénoménal pour avoir été le grand artisan des prestigieuses victoires contre Manchester City et contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté.

Classé 4e au Ballon d’or France Football, Mané a également démarré décembre par la plus belle des manières. Pour son premier match du mois, le vice-champion d’Afrique a encore étalé son talent. Buteur face à Everton, puis double passeur, Sadio Mané est dans une progression fulgurante qui séduit tout le monde.

Avant de jouer sa première Coupe du monde des clubs, Mané va recevoir ce samedi Watford de Ismaïla Sarr avec l’intention de garder son invincibilité en Premier League.

Sur le banc aussi, Liverpool s’est aussi signalé avec son coach Jürgen Klopp. L’Allemand, à l’image de son attaquant Sadio Mané, a été élu meilleur entraîneur de novembre. C’est la troisième fois qu’il est plébiscité cette saison, après août et septembre. Une récompense liée à la première place du club de la Mersey et des quatre victoires en quatre journées obtenues le mois dernier.

Jürgen Klopp a été préféré à Nuno Espirito Santo (Wolve­rham­pton), Brendan Rodgers (Leicester City) et Chris Wilder (Sheffield United). Frank Lam­pard avait été honoré en octobre.

«Ça fait vraiment du bien, mais je ne le prends pas personnellement. Mes joueurs en sont responsables, évidemment, parce qu’ils ont jusqu’à présent joué une saison exceptionnelle. Si je l’obtiens le mois prochain, cela signifierait que nous avons un très bon mois de décembre qui est assez chargé. C’est donc mon objectif en fait», a déclaré Klopp sur le site officiel de la Premier League.