Les femmes de Bby de Ouakam, conduites par Dr Anta Sarr Diacko, présidente du Conseil d’orientation du Fonds de l’habitat social, ont distribué 6 000 masques lors de la journée de sensibilisation de la population de Ouakam qui fait partie des communes les plus touchées de la capitale. La caravane s’est successivement rendue au daara de la mosquée de Comico, au village traditionnel à Gouye Sor chez l’imam ratib Babou Diagne, à la mosquée des Mamelles chez l’imam Mbaye Niang, aux daaras de la Cité Asecna et de la Cité Assemblée, à la Cité Avion, au quartier Bayeux et a également rencontré la religieuse Marie Madeleine et le Diaraf Alioune Diagne Guèye.