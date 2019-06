Le feuilleton Psg-Neymar ne fait que commencer. Et pourtant, un nouvel épisode vient chaque jour alimenter la série à succès du moment : un éventuel départ de Neymar du Psg. Cette fois, c’est Mundo Deportivo qui publie sur son site internet ce qui serait un message adressé par Neymar à son président, Nasser al-Khelaïfi. Et celui-ci serait sans équivoque. «Je ne veux plus jouer ici. Je veux rentrer à la maison, d’où je n’aurais jamais dû partir», aurait ainsi écrit le Brésilien.

Mundo Deportivo assure par ailleurs que le joueur n’aurait pas apprécié l’interview du dirigeant parisien dans France Football. «Personne n’a obligé Neymar à signer ici», ou encore «je ne veux plus voir de comportement de star», a notamment lâché le président qatari. Ney­mar souhaiterait donc retourner au Barça. La chaîne de télévision GOL assure que le joueur chercherait déjà une maison à Barcelone.

Pour que l’opération se concrétise, trois conditions devraient être réunies, selon le média espagnol. Primo : Neymar devrait accepter de baisser son salaire (36,7 millions par an). Deuzio : ses démêlés judiciaires devraient être réglés. Tertio : le Psg devrait accepter d’inclure des joueurs dans le deal, comme Dembélé, Umtiti, Rakitic… Pour l’instant, la direction du Psg écarte tout départ du joueur, jugé intransférable. A suivre…le prochain épisode.