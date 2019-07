«On essaye de préparer ce match de la même manière qu’on a préparé tous nos matches. La concentration se fait quasiment d’elle-même. L’ap­proche que les joueurs ont par rapport à ce match est très claire. Le plus important, c’est de rester concentrés, déterminés comme on l’a été jusqu’à présent et avoir une certaine tranquillité. Le premier match et celui-là sont complétement différents. Pour le premier, le résultat n’était pas capital. Là, il est capital et décisif. On a la meilleure attaque, le Sénégal la meilleure défense. On a gagné quasiment tous nos matchs. Maintenant, ce n’est pas à moi de dire si on mérite de gagner cette coupe ou pas. On est prêts à 200% pour jouer cette finale.»