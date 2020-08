La Ligue de Dakar de basketball a procédé ce samedi à la remise d’équipements de protection, en l’occurrence des masques, aux différents clubs de la ville de Dakar. Une geste qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L’instance régionale a voulu, à travers cette action, manifester son soutien à l’endroit des 53 équipes, sevrées de compétition officielle depuis le mois de mars avec l’arrêt du championnat. «Nous avons organisé cette cérémonie de remise, sous l’égide de la Fédération sénégalaise de basketball, qui avait pris le soin de doter des masques et gels à toutes les Ligues régionales. Nous avons travaillé avec quelques sponsors et partenaires de la Ldbb pour pouvoir distribuer, en plus des masque, une enveloppe de cinquante mille francs à chacun des 53 clubs de Dakar», a expliqué le président Samba Guèye. Et de poursuivre : «Mon rôle est de travailler au niveau de la formation, de la petite catégorie. Et on a profité de cette période morte pour trouver des moyens. Si demain la Fédération ou l’Etat donnent l’autorisation de rejouer, on aura le budget nécessaire pour la petite catégorie, la formation des entraîneurs initiateurs, la formation des arbitres au niveau départemental et surtout rehausser le basket 3×3.»

Basketsenegal