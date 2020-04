Même si la réaction de Mohamed Salah a été tardive, il a frappé fort. En effet, bien que loin de son pays natal, le joueur a tout fait pour alléger les dépenses de l’Etat égyptien. Il a offert près de 700 millions Cfa à l’Egypte pour la lutte contre le Covid-19. Les familles de Nagrig (ville natale de Salah) touchées financièrement par le coronavirus, ont désormais le sourire. Mohamed Salah a fait un don de milliers de tonnes de nourriture et de viande fraîche. Ceci pour leur permettre de tenir dans cette période d’inactivité. Par ailleurs, la star des Reds n’est pas à sa première dans cette localité. Il est à l’origine de plusieurs infrastructures à Nagrig dont la construction d’un hôpital et d’une usine de traitement des eaux usées. Et également un don de 2,5 millions de livres sterling au National Cancer Institute de l’Egypte.

Avec cette somme mirobolante, l’Egypte pourra véritablement fai re face à cette pandémie. Pour heure, le pays a enregistré 3 032 cas dont 701 guérisons et 224 dé cès.