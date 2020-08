Dans la lutte contre le coronavirus, la commune de Yoff a reçu hier un don de 11 mille masques au cours d’une cérémonie à la mairie. Une action qui porte la signature de Abdourahmane Ndoye, Président directeur général du Consortium d’études et de réalisation techniques (Certec). «Suite à l’appel du président de la République, nous avions contribué. Mais on s’est rendu compte qu’il fallait aussi un engagement communautaire», a déclaré M. Ndoye qui habite à Yoff. Raison pour laquelle il a décidé d’agir pour la commune.

Ensuite, le Pdg de Certec salue le travail abattu par Abdoulaye Diouf Sarr dans le gouvernement. «Je contribue parce que le ministre de la Santé, actuel maire de Yoff, fait du très bon travail dans son ministère. L’aider dans sa mission signifie aider le Sénégal. Tout le monde reconnaît les bons résultats de Diouf Sarr au ministère de la Santé», s’est félicité Abdou­rahmane Ndoye, partenaire du ministère de la Santé depuis plus de 30 ans en tant que fournisseur de matériels médicaux.

Pour la commune de Yoff, ce don est venu à son heure, selon le Conseil municipal. «Nous sommes dans la lutte communautaire. Dans la commune de Yoff, on est en train de sensibiliser les jeunes, surtout par rapport au Covid-19. Ce don permettra de doter le Centre de santé Philipe Maguilène Sen­ghor et les autres postes de santé de Yoff en masques», a salué Abdou Naar Mbengue, premier adjoint au maire de Yoff.

Ce proche de Abdoulaye Diouf Sarr informe que la mairie de Yoff est en train de mettre à contribution les jeunes du mouvement navétane. «On a commis 18 jeunes par Asc qui vont aller au niveau des concessions pour sensibiliser les personnes sur le Covid-19», soulignera M. Mbengue.