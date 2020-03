L’affaire a tenu en haleine une partie de l’opinion et a fini hier par une incarcération du présumé mis en cause Mamadou Diop, Pdg de l’Iseg. Ce dernier a donc été placé sous mandat de dépôt pour les délits de «pédophilie, détournement de mineure et corruption de mineure». Son dossier judiciaire sera instruit par le juge du 8ème Cabinet d’instruction de Dakar, Mamadou Seck.

Mamadou Diop, dénommé aussi Diop Iseg, était poursuivi pour «détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche».