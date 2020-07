Un double accident sur l’autoroute Ila Touba sur l’axe Diourbel-Touba a fait une victime et d’énormes dégâts matériels ce mercredi vers 14 h. Selon une source sécuritaire joint au téléphone par Seneweb, un mort et 22 blessés ont été enregistrés par les éléments du commandant Fall. Selon nos informations, le pneu d’un minicar en partance pour Touba a éclaté non loin de Ndoulo sur l’autoroute Ila Touba. Le véhicule s’est renversé faisant 8 blessés.

Le second accident s’est déroulé vers 14 h sur l’axe Diourbel-Touba où le chauffeur d’un 4/4 a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter un car Ndiaga Ndiaye qui s’est renversé à son tour. Le bilan fait état d’un mort et 14 blessés graves et légers.

A noter que tous les blessés ont été évacués à l’Hôpital régional de Diourbel ainsi que le corps sans vie d’une dame. Le chauffeur du 4/4 a été interpellé et placé en garde à vue à la brigade gendarmerie de Mbacké.