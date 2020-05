La visite du gouverneur Seyna bou Guèye hier à l’Hôpital régional de Fatick (Horef) a été une occasion pour Dr Gilbert Sarr de porter à la connaissance des autorités une doléance qui apparemment lui tient à cœur. Ainsi, en présence du directeur de l’hôpital Babacar Mané et du médecin-chef de région Habib Ndiaye, entre autres, le coordonnateur du Covid-19 dans ladite structure régionale a invité les plus hautes autorités de l’Etat à finaliser dans les meilleurs délais la mise en place et l’équipement du Centre de traitement des épidémies qui a une capacité de 23 lits dont 3 pour la réanimation. Pour lui, cela constitue une priorité dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Cependant, Dr Sarr a indiqué que pour l’instant ils disposent d’un stock satisfaisant en Equipements de protection individuelle (Epi) et en médicaments pour la prise en charge du patient dont il a donné des nouvelles rassurantes par rapport à son état de santé.