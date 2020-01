Le quartier «Baye Deuk» est figé dans l’horreur depuis hier. Une fillette de 2 ans a été retrouvée égorgée dans une maison et emballée dans un sac en plastique, la tête introuvable. Les habitants du quartier «Baye Deuk», situé non loin du stade Caroline Faye de Mbour, ne sont pas revenus de leur émotion depuis qu’ils ont appris cet acte odieux et ignoble. Dès la découverte macabre hier à midi, les éléments du commissariat de Diamaguène ont été avisés et n’ont pas mis du temps pour rappliquer sur les lieux du crime qui se trouve à deux pas de la maison où habite la fillette. Le périmètre de sécurité a été aussitôt bouclé. C’est pour constater la mort dans des circonstances atroces de cette innocente enfant dont le corps avait été enterré dans l’une des chambres du bâtiment. Il a été déterré et déposé à l’hôpital de Grand Mbour pour l’autopsie.

Il faut savoir que la police n’a pas mis du temps pour interpeller son premier suspect, à en croire des sources proches de l’enquête. Il s’agirait d’un homme qui est locataire dans la maison de la victime. Depuis hier, il fait face aux enquêteurs de la police de Diamaguène pour déterminer les circonstances de la mort de cette fillette.