El Hadji Seydi, conducteur de moto Jakarta, a été retrouvé atrocement tué à coups de couteau dans la nuit du dimanche aux environs de 22h 30 sur la Voie de contournement nord (Vcn) à hauteur de l’Université de Thiès (Ut). D’après les éléments de l’enquête ouverte par la police, la victime a reçu plusieurs coups de couteau de ses agresseurs qui ont ensuite emporté la moto et l’un de ses téléphones portables. C’est le second téléphone qui a permis d’informer ses parents après que les policiers enquêteurs ont passé en revue ses derniers appels. La victime qui était un apprenti-chauffeur, reconverti en conducteur de moto Jakarta, a acquis sa moto il y a environ deux semaines.

Le corps de El Hadji Seydi a été transféré à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès en attendant une autopsie pour déterminer les véritables causes de la mort.

A Tivaouane, plus précisément à Keur Assane, un sexagénaire a été retrouvé égorgé dans la brousse. Quelle horreur !

