La Confédération africaine (Caf) a résilié «avec effet immédiat» le contrat d’agence qu’elle avait passé avec Lagardère Sports, a annoncé ce mardi le groupe français qui «conteste fermement» cette décision qu’il juge «illégale». Ce contrat, qui s’étendait jusqu’en 2028, était lié à la «commercialisation des droits médias et marketing des tournois de la Caf», indiquait le groupe français dans son rapport annuel 2018. «Rien ne saurait justifier une résiliation du contrat», poursuit Lagar­dère, en soulignant qu’une enquête en cours de la commission de la concurrence du Comesa (marché commun de l’Afrique orientale et australe) «n’a encore rendu aucune décision». Lagar­­dère «invite la Caf à revenir au plus vite à une position raisonnable et à continuer comme elle à honorer ses engagements».