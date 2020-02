Que s’est-il passé pour que la journée de nettoiement, initialement dénommée «Cleaning day», change de nom pour devenir «Bessu Settal» ? Est-ce à cause du manque d’adhésion populaire tant attendue ? Veut-on plus populariser l’évènement en y associant et impliquant davantage les populations ? Le communiqué d’hier du Conseil des ministres ne donne pas des détails pouvant aider à trouver réponses à ces interrogations. Sauf que cette fois-ci cette journée se tiendra le samedi 7 mars 2020 et que «l’activité phare se déroulera à Thiès».

C’est quand même surprenant qu’après deux éditions de «Cleaning day» (les premiers samedis des mois de janvier et février) que le président de la République décide de changer de slogan.