Le ministre de l’Environnement a fait un crochet à Ngadiaga hier pour s’enquérir de la situation de l’incendie du puits de gaz. Il y a eu… puits de peur que de mal, pour le moment, même si les secouristes peinent encore à éteindre le feu toujours vivace. Abdou Karim Sall assure donc que le gaz – personne n’a dit gazelles – ne présente pas de hauts risques – personne n’a dit oryx non plus. Croisons les doigts et espérons que les sapeurs vont faire feu et flamme pour écarter le danger ! Définitivement.