Mborika Fall ne sera plus l’entraîneur du Dakar Université Club (Duc) la saison prochain. L’ancienne Lionne, qui avait pris les rênes du club estudiantin en 2014, a pris la décision de se retirer et de laisser la place aux autres. Elle a fait cette annonce au cours d’une interview-vidéo au site SportSénégal.

«Quand on est sur le banc d’une équipe pendant cinq ans, avec des moments de joie et d’autres moments durs, et lorsque les difficultés prennent le dessus, il faut arrêter. C’est pourquoi j’ai pris la décision de me retirer à la fin du championnat, et ainsi donner la chance aux autres entraîneurs de s’exprimer», a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : «J’ai bien réfléchi. Je me suis dit que c’est la meilleure décision pour moi et pour l’équipe. Si je n’ai pas une nouvelle destination, je me repose. J’y ai mûrement réfléchi, et je ne rentrerai pas dans les détails. J’ai vécu des moments durs ces dernières années, et c’est pourquoi je préfère laisser la place aux autres. Je souhaite bien des choses au staff qui me succédera.»

Les ingrédients d’une crise réunis

A noter que son adjoint, Mahan Seck, a aussitôt annoncé lui aussi son départ du club juste à la fin match en déclarant : «On ne peut travailler que dans un bon état d’esprit.»

Avec le boycott de ses supporters samedi lors de la finale, ses deux défaites enregistrées en une semaine en Filles et Garçons et la démission de Mborika et de son adjoint, le Duc basket file tout droit vers une crise.

hdiandy@lequotidien.sn

(Avec basketsenegal.com)