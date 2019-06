Le match Sénégal-Tanzanie, prévu dimanche pour la première journée du groupe C, semble déséquilibré sur le papier. Normal, car quand on liste les joueurs des deux équipes, y a pas photo. Avec une sélection sénégalaise qui renferme beaucoup de joueurs de qualité comme un certain Sadio Mané, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool.

Pourtant, un joueur sera à suivre du côté des Taifa Stars. Il s’agit de Mbwana Samatta. Le capitaine et buteur de l’équipe sera le danger numéro 1 de l’attaque tanzanienne.

Du coup, tout le monde va scruter son duel avec Kalidou Koulibaly, le patron de la défense sénégalaise. Un duel qui sera forcément pimenté au vu de la qualité des deux joueurs.

Meilleur joueur africain du championnat belge, Samatta a mis tout le monde d’accord. Avec 32 buts en 51 matchs joués cette saison avec son club de Genk, l’ancien buteur du Tp Mazembe est donc l’atout numéro 1 de la sélection tanzanienne. Autour de lui, la grande majorité des joueurs évolue dans le championnat local (quatorze) ou des clubs du continent (six).

Avec cette génération, sortie deuxième de son groupe (derrière l’Ouganda, le Lesotho et le Cap-Vert), la Tanzanie retrouve la compétition, 39 ans après son unique participation. Dans le cadre de sa préparation, l’équipe entraînée par le Nigérian Emmanuel Amunike (champion d’Afrique 94) a échoué de peu contre l’Egypte (0-1) le 13 juin avant de faire jeu égal avec le Zimbabwe (1-1) le 16 juin. Avec un but, son dix-huitième en sélection, de l’inévitable Samatta…

Mais ce dernier aura fort à faire face à l’un des meilleurs défenseurs du monde qui fait rêver beaucoup de grands clubs dont le dernier à entrer dans la danse est Manchester City.

Désireux de se renforcer en défense, Pep Guardiola souhaiterait s’attacher les services de Kalidou Koulibaly, selon la Gazzetta dello Sport. Une offre de 95 millions d’euros serait en préparation. Elle pourrait permettre à Naples de lancer à son tour son mercato.

Mais les Citizens devraient être en concurrence avec la Juventus, le Paris St-Germain, le Real Madrid, entre autres.

A noter que Samatta intéresse aussi certains clubs. Levante, le Herta Berlin et Mayence se sont déjà renseignés à son sujet. Le joueur est sous contrat avec Genk jusqu’en 2020. Comme quoi il y aura forcément du spectacle lors de ce face-à-face entre ces deux grands joueurs.