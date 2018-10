Le rêve prend forme. Les journalistes Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, Mamadou Ndiaye, l’animateur Dj Boub’s et associés ont lancé hier leur nouveau groupe de presse avec le basculement, jeudi minuit, d’un site dédié, avec l’ambition de promouvoir à terme «une vision industrielle de transformation des produits de presse». Les promoteurs d’E-media invest «projettent de forger une communauté attachée à l’esprit de performance» et «d’apporter au groupe de la solidité et une vision industrielle de transformation des produits de presse». Conscient que «l’information repose sur l’authenticité et l’humilité qui irriguent nos attitudes et nos comportements», E-media invest veut créer «une marque de presse qui se donne à lire, à écouter et à voir avec une grande variété possible». En attendant la radio «prochainement», le site d’information est déjà actif…