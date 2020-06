De nombreux acteurs de l’écosystème du commerce, particulièrement les Toutes petites entreprises (Tpe) et les Petites et moyennes entreprises (Pme) locales n’arrivent pas encore à tirer profit des opportunités de la vente en ligne. Pour booster le commerce électronique, les plateformes ecommercesenegal.sn et e-komkom ont été lancées la semaine dernière par le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises.

Ces deux outils digitaux vont essayer de répondre aux préoccupations des acteurs de l’écosystème du commerce électronique, notamment sur la nécessité de mieux promouvoir et valoriser les produits et savoir-faire locaux.

Ainsi, indique le ministre Assome Aminata Diatta, «e-komkom permet aux Tpe et Pme de disposer de boutiques de vente en ligne et d’assurer la visibilité digitale de leurs produits, tout en s’affranchissant d’une bonne partie des coûts liés à l’accès aux plateformes numériques». Le portail permet aux ménages d’identifier les sites e-marchands disponibles et qualifiés pour s’approvisionner en denrées de première nécessité, de se faire livrer et de payer sans se déplacer. La plateforme permet également aux marchands de savoir sur quels supports s’appuyer pour passer en mode e-commerce.

La plateforme électronique dénommée e-komkom permet, quant à elle, aux entreprises de renforcer leur présence sur internet par la création et administration de leur espace boutique avec la mise en ligne de leur profil entreprise, leur catalogue de produits, les modalités de vente et de livraison, la gestion et le suivi des commandes, etc.

Quid de la pérennité des deux plateformes ? «Je voudrais vous rassurer de la détermination de mon département à promouvoir le développement de ces deux outils dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du commerce électronique», rassure la ministre du Commerce et des Pme.

Aussi, Aminata Assome Diatta appelle à la poursuite de l’élan de mobilisation des acteurs de l’écosystème du commerce électronique afin de continuer à faire rayonner ce secteur.