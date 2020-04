Face à la multiplication des cas communautaires, le Président Sall demande le renforcement «des dispositifs de prévention, de veille et d’alerte précoce au niveau des structures sanitaires et des lieux publics». Préoccupé par la situation de la maladie, il s’est entretenu avec «des universitaires et spécialistes de la Santé afin de renforcer davantage la riposte et de préparer l’après Covid-19 pour notre système de santé». Cette démarche inclusive prépare la mise en œuvre du «Plan National d’Investissement quinquennal, dont la finalisation est prévue en fin avril 2020».

Concertations sur l’école

Quid de la situation scolaire et universitaire ? Le chef de l’Etat demande «des concertations urgentes avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer l’impact global du Covid-19 sur le secteur éducatif». Tout en demandant aux ministres concernés «d’élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements de même qu’un agenda des évaluations, examens et concours, tout en tenant compte aussi de l’impact sur les établissements d’enseignement privés».

Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté hier les projets de loi relatifs à la prorogation des délais en matière civile, commerciale, sociale et administrative et à la suspension des mesures d’expulsion, portant suspension des recours, de l’exécution des sentences et prorogation de certains délais, en matière pénale. Autant de bouleversements causés par le Covid-19.