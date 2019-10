Ça aurait pu être pire. Mais il n’y a eu que trois blessés dont deux graves. C’est le bilan de l’effondrement d’un immeuble de quatre étages qui s’est affaissé de manière spectaculaire ce samedi vers 18 heures au quartier Touba 28. Et les dégâts matériels ont été nombreux : Plusieurs magasins, des véhicules garés au pied du bâtiment ont été réduits en poussière. Ces pertes ressemblent finalement à de la broutille parce que la chute a été spectaculaire, car l’immeuble était inhabité et il était juste utilisé en période de Magal. Selon les témoins, «les signes d’affaissement étaient visibles environ 10 minutes avant son effondrement. Et le propriétaire, Moustapha Fall, était en haut de l’immeuble». Toutefois, le lieutenant Amadou Diouf, commandant de la Brigade de la 23ème compagnie d’incendie et de secours de Touba, a fait savoir que M. Fall fait partie des trois blessés et qu’ils sont en train d’être pris en charge à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Et, dit-il, «les opérations de déblaiement ont été entamées depuis ce matin (hier matin)».

Correspondante