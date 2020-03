Le groupe Sonatel a décidé d’apporter un soutien global d’une valeur d’1,5 milliard de francs Cfa au plan de lutte contre le Covid-19 mis en place par l’Etat du Sénégal.

Le groupe Sonatel se joint à l’Etat pour repousser le Covid-19 hors du Sénégal.

«Globalement, le soutien du groupe Sonatel dans le plan de lutte mis en place par l’Etat du Sénégal se décline en moyens humains, techniques, logistiques et financiers d’une valeur totale d’1 milliard 500 millions de francs Cfa destinés à soutenir l’Etat du Sénégal dans cette période et à accompagner les populations durant cette crise inédite», mentionne le service de presse de l’opérateur de téléphonie dans un communiqué. Lequel ajoute que le groupe Sonatel «s’est engagée à prendre en charge certains besoins exprimés par le ministère de la Santé et de l’action sociale pour un montant total de près de 420 millions de francs Cfa».

Il entend ainsi contribuer «à la construction et à l’équipement d’un site d’urgence au niveau du hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Da­kar».

Cette infrastructure, d’après le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid-19.

L’opérateur promet, entre autres, un «don d’équipements pour le renforcement en matériel médical composé de respirateurs de transport, respirateurs de réanimation, Ecg portatif avec chariot, etc.».

La Sonatel a par ailleurs annoncé une batterie de mesures allant dans la facilitation et l’encouragement du télétravail ; mais également du soutien au télé-enseignement.

