Les fans de football égyptiens se préparent à assister au derby tant attendu de la Premier League entre Zamalek et Al Ahly, lors des matchs de la 21ème journée prévue ce samedi.

Le derby du Caire entre Al Ahly et le Zamalek est le match indiqué en Egypte pour briller, compte tenu de l’ampleur de la rivalité entre ces deux équipes dont les supporteurs personnifient la force et la passion du football dans ce pays.

Le très controversé président du Zamalek, Mortada Mansour, a publié une vidéo pour parler du choc au sommet au programme ente son club et Al Ahly.

«Si Walid Souleymane joue en portant sa bague…»

Le président des «Blancs» a déclaré : «J’appelle les joueurs à se faire plaisir sur le terrain et de gagner, même si notre plus grand objectif reste la Ligue des Champions d’Afrique. Mais je préviens tout le monde que si Walid Souleymane joue en portant sa bague, nous allons arrêter le match. C’est de la sorcellerie.»

Un arbitre croate au sifflet

Notons que le derby du Caire entre Al Ahly et Zamalek sera dirigé par un Croate. Ivan Bebek aura donc la tâche de diriger les débats entre les deux clubs rivaux. Ce sera son second derby après celui du match aller de la saison 2007-2008.

C’est devenu une habitude de la Ligue de football égyptienne depuis quelques années d’avoir des officiels étrangers pour cette rencontre. Ceci afin de limiter les récusions et contestations d’arbitres locaux.

Aliou Badji y sera…

Cette saison, Al Ahly domine largement le classement. Les Diables Rouges comptent 56 points en tête. Le Zamalek n’est que 4ème avec 36 unités.

Le Sénégal sera aussi représenté dans ce derby avec l’attaquant Aliou Badji. Transféré pour quatre ans et demi du Rapid Vienne (Autriche), l’ancien du Casa Sport, absent lors de la manche aller, sera bien présent, informe l’Aps.

