Ancien joueur des Pharaons d’Egypte, Mido est respecté grâce à son caractère, et quand il s’exprime, c’est tout le football égyptien qui s’arrête pour bien saisir.

Justement, fort de son caractère et de son franc-parler, l’ancien international a été invité à comparer sa carrière avec celle de son compatriote Mohamed Salah. Et Mido n’est pas allé loin dans ses propos. Il estime que le meilleur joueur africain 2017 est doté de super talent si bien qu’il le verrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Actuel meilleur buteur de Liverpool, l’attaquant égyptien, Mohamed Salah, réalise une saison digne des plus grands avec les Reds.

«Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec cela, mais à mon avis, Mohamed Salah est le meilleur joueur de l’histoire du football égyptien. La mentalité de Salah est bien meilleure que la mienne. Quand j’étais jeune, je n’avais pas de conseil, et cela me blessait plus tard. Nous pouvions voir à quel point il était fort mentalement avec la manière dont il se comportait lorsqu’il ne jouait pas à Chelsea», a-t-il confié au média Kingfut.com. Avant de révéler : «Le Real Madrid le veut, et nous avons tous vu les piètres performances de Gareth Bale et Karim Benzema avec le 4-4-2. J’avais peur que Salah échoue à Liverpool, mais je pense qu’il est prêt à passer au niveau suivant. Le Real Madrid pourrait utiliser ses forces.»