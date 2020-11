Mauvaise nouvelle pour l’Egypte qui devra se passer de son attaquant Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool ne participera finalement pas aux deux prochains matchs de son pays contre le Togo, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Can 2022.

La Fédération égyptienne a annoncé dans un communiqué que Salah a été testé positif au Covid-19, mais qu’il ne présentait pas de symptôme particulier.

Salah va être placé en isolement, a précisé la fédération. Pour Liverpool, la série noire se poursuit. Selon la BBC, Salah devrait manquer deux matchs : le 21 novembre face à Leicester en Championnat d’Angleterre et en Ligue des Champions contre l’Atalanta quatre jours plus tard.