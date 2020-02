L’entraîneur des moins de 23 ans de la sélection égyptienne, Shawky Gharib, a confirmé son intention d’appeler Mohamed Salah pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

Gharib est en effet à la recherche de joueurs dans l’équipe A pour préparer son équipe pour les Jeux Olympiques. Le règlement stipule que l’Equipe nationale peut avoir jusqu’à trois joueurs âgés de plus de 23 ans dans l’équipe.

Le sélectionneur a révélé à «On Sport» que Salah serait appelé au sein de l’Equipe égyptienne des moins de 23 ans, mais a déclaré qu’il n’avait toujours pas contacté l’ailier de Liverpool à ce sujet.

«Sur les trois joueurs seniors que nous appellerons, Salah est le seul sur lequel nous nous sommes focalisés jusqu’à présent car il est tout simplement l’un des trois meilleurs joueurs du monde», a déclaré Gharib. Avant de préciser : «Je n’ai pas du tout parlé à Salah de son arrivée dans l’équipe U-23 pour les Jeux Olympiques. Personne du personnel technique de l’Equipe nationale olympique ne l’a contacté pour en parler. Nous l’avons laissé avec [le chef de la commission intérimaire des affaires de football en Egypte] Amr El-Ganainy, qui devrait contacter le joueur. Mais en toute honnêteté, sa participation aux Jeux Olympiques nécessitera également un petit effort de sa part.»

L’agent de Salah, en effet, n’a pas tardé à déclarer mercredi qu’aucune décision n’avait encore été prise malgré les rapports affirmant que la commande était un fait accompli.

L’Egypte devrait disputer huit matchs amicaux en mars et huit autres en juin avant de disputer quatre matchs après la fin de la saison de la Premier League égyptienne alors que les Jeux Olympiques commencent le 22 juillet. L’Egypte, champion d’Afrique U23, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud représenteront le continent aux Jo 2020.

Neymar, Serge Gnabry et Bruno Fernandes de Manchester United en janvier ont tous joué dans le tournoi en 2016 où le Brésil avait remporté la médaille d’or après avoir battu l’Alle­magne aux tirs au but en finale.