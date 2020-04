Alors que les élections à la Fédération égyptienne de football se profilent à l’horizon, les premières candidatures s’annoncent. Ahmed Hassan se lance dans la course. Ex-capitaine des Pharaons, avec plus de 100 sélections au compteur, l’ancien joueur du Zamalek est un personnage très apprécié. «Je pense à m’engager dans la course à la présidence. J’étudie la situation», annonce le quadruple vainqueur de la Can. «Ma position finale sera prise quand j’aurai trouvé un groupe avec la volonté de travailler pour le développement du football en Egypte», ajoute-t-il.

Le football en Egypte est dirigé par un Comité intérimaire depuis la démission de Hani Abo Rida suite à la débâcle à la Can 2019. Le mandat du comité doit prendre fin le 31 juillet.