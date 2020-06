Malgré la crise du coronavirus, les rumeurs sur les prochaines élections à la Confédération africaine de football (Caf) vont toujours bon train. Cette fois, les informations font état d’une candidature féminine en 2021. Il s’agirait de la Burundaise Lydia Nsekera.

La présidente du Comité olympique de Burundi (Cob) pourrait être candidate lors de la prochaine élection de la Caf qui aura lieu l’année prochaine. Ce sont nos confrères de Kick442 qui révèlent l’information. L’actuelle patronne du Cob se préparerait à s’engager dans la course à la présidence de l’institution. Il est rapporté qu’elle se prépare, active ses réseaux, enchaîne les réunions afin d’être prête au moment opportun pour déclarer publiquement ses intentions et solliciter le vote des congressistes.

Première femme à entrer au Comité exécutif de la Fifa en 2012 (poste qu’elle occupe toujours), Nsekera siège également au sein du Cio (Comité olympique international).

Cependant, il faut prendre toutes ces informations au conditionnel, tout comme le fait qu’un média camerounais ait annoncé que les membres du Comité exécutif de la Caf auraient apporté leur soutien au président sortant au cours de sa visioconférence organisée il y a quelques jours.

Ahmad Ahmad ne dit rien, du moins pour le moment, concernant sa volonté de briguer un second mandat en 2021, donnant l’impression d’être plutôt préoccupé par les impacts de coronavirus sur le football sur le continent et comment juguler la pandémie le plus rapidement possible.