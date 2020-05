Les élections à la Fédération ivoirienne de football c’est pour bientôt. Selon toute vraisemblance, après le nuage du Covid-19. En attendant certaines langues se délient. Dans ce ballet d’indiscrétions, on en sait un peu plus de la position de l’ex-président Jacques Anouma.

Jacques Anouma a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du football ivoirien avec comme joueur emblématique Didier Drogba notamment. C’est sous sa coupole que la Côte d’Ivoire a connu ses premières participations à la Coupe du monde.

Si bon nombre de personnes s’attendaient à ce que l’ex-président de la Fif prenne fait et cause publiquement pour son poulain, hélas beaucoup seront déçus. Il se murmure de plus en plus que le silence de l’ex-Président de la Fif tient plus de ses accointances avec l’un des candidats : Idriss Diallo. Selon une source, jacques Anouma entend monnayer son apport à Idriss Diallo contre un probable soutien à une candidature à un poste à la Confé dé ration africaine de football (Caf).

Il faut le dire, les amitiés entre ces deux personnes ne datent pas d’hier. En effet, entre Jacques Anouma et Idriss Diallo, ce sont de longues années de collaboration.

D’abord, ils ont présidé tous deux, durant des années, aux instances dirigeantes de la Fédération avant de consolider leur collaboration au sein du club de l’Afad de Djékanou où ils tiennent respectivement le rôle de président et de vice-président.

Certaines langues n’avaient pas tardé à voir la main de Jacques Anouma derrière la fronde contre Sidy Diallo menée par le GX dont l’un des meneurs, Malick Tohé, se trouve être le colistier de … Idriss Diallo. De là, le pas est vite franchi…

Mais c’était sans compter avec cette vague de sympathie qui entoure la candidature de Didier Drogba bouleversant ainsi «son projet». D’où son récent appel à toutes les parties à mettre balle à terre pour brouiller les pistes et paraître en rassembleur ? Les jours suivants nous en diront plus.