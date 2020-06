Dans un post sur Instagram, le héros du sacre à la Can 2015, Copa Barry, a affiché haut et fort son soutien à Drogba pour les élections à la Fif, même si cela doit lui coûter son poste d’entraîneur des gardiens qu’il est sur le point d’obtenir en sélection.

Alors qu’il peine à recueillir le soutien de ses anciens coéquipiers dans sa course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Didier Drogba peut compter sur l’adhésion totale de son ex-partenaire en sélection, Copa Barry.

Dans un post sur Instagram, le héros du sacre à la Can 2015 a affiché haut et fort son soutien à l’ancien Marseillais, même si cela doit lui coûter, assure-t-il, le poste d’entraîneur des gardiens qu’il est sur le point d’obtenir en sélection.

«Aujourd’hui, je voudrais vous parler du candidat Didier Drogba. Devant toute la Côte d’Ivoire, j’affirme mon choix pour celui avec qui j’ai bataillé sur le terrain. Pour celui avec qui j’ai gagné et perdu des matchs. Pour celui avec qui j’ai partagé de grandes compétitions avec en tête d’apporter le bonheur au Peuple. Il est temps de soutenir Didier dont le programme épouse mes convictions. C’est un devoir», a clamé Barry, conscient qu’il pourrait payer cette prise de parole.

«J’en assume l’entière responsabilité»

«J’ai un profond respect pour les deux autres candidats, président Sory Diabaté et mon aîné Idriss Diallo, tous aussi méritants. J’ai une profonde gratitude pour le coach Patrice Beaumelle qui a tenu parole. J’ai une profonde reconnaissance au président Sidy Diallo et tout son staff de m’avoir permis de toucher un rêve : celui d’apporter ma modeste contribution avec passion à l’encadrement des gardiens de l’Equipe nationale. Mais il était temps de faire un choix. Même s’il me coûte ma place dans le staff de Patrice Beaumelle, j’en assume l’entière responsabilité.»

L’homme de 40 ans a tout de même tenté d’assurer ses arrières. «Etre pour ceci ne signifie pas qu’on est contre cela. C’est pourquoi j’en appelle à tous les adeptes du candidat Drogba à le soutenir dans le respect des autres. Le football se veut fair-play», a lancé l’ancien Eléphant. Une manière d’arrondir les angles au cas où Sory Diabaté, candidat du président sortant Sidy Diallo et souvent présenté comme favori, venait à être élu.