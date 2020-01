« J’ai décidé d’être candidat à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines locales et nos différents responsables qui sont dans les communes de Fass, Ndiébène Gandiol, Gandon et Mpal seront aussi candidats aux prochaines élections locales » a déclaré Mary Teuw Niane. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rencontré dimanche 12 janvier 2020 des responsables de l’Alliance pour la république (Apr) de la région de Saint Louis.

Les responsables des cinq communes à savoir, Saint-Louis, Mpal, Fass, Ndiebène Gandiol et Gandon ont souhaité échanger avec moi, aujourd’hui, après neuf mois de la formation du nouveau gouvernement. Nous avons gardé le calme, parce que nous sommes républicains, nous sommes des citoyens respectueux des règles de la République. Nous avons eu plus de 40 interventions lors de cette rencontre. Et toutes ces interventions ont relayé le message des populations dans les différents quartiers du département », a-t-il dit pour expliquer sa candidature.

Ainsi, Mary Teuw Niane va faire face à l’actuel maire Mansour Faye qui est de la même formation politique.