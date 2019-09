De 700 à 7 heures de délestage, la Senelec va encore réduire ce chiffre au plus grand bonheur des Sénégalais. En effet, le bateau turc Aysegul Sultan est déja en mer pour rallier le Sénégal. Appartenant à la société Karpower, ce bateau va injecter à travers 235 watts soit 15% de la production d’électricité dans le système de la Senelec en 5 ans. Cette électricité va être produite avec du gaz.

“A partir du Port de Dakar, dans les jours à venir, c’est dire que 15% de la production d’électricité du pays se fera. Nous sommes très fiers d’avoir été associés à ce projet. C’est pour dire que quand on dit Port moteur de l’émergence, il n’y a pas meilleure illustration. L’énergie est aussi un moteur. Quand vous couplez la Senelec et le Port de Dakar, cela vous fait une émergence bien plus rapide. Et inchallah on va y arriver ” souligne le directeur général du Port de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye. qui, avec des cadres de la Senelec, s’était rendu en Turquie pour négocier ce deal.