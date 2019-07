Je n’ai pas écrit ce poème pour te chanter

Car tu es plus beau que le chant

Je n’ai pas taillé cette mesure pour peser tes largesses

Car tu es plus vaste que la grâce

Pas une baguette pour rythmer la cadence de tes mots

Car ta parole est belle et gracile

Tu ne commentes pas les commérages

Tu préfères les louanges

Car tu es plus haut que la colline

On ne peut que s’incliner devant ton élégance

Qui n’est que droiture et mesure

Rectitude et exactitude

Tu es l’étoile verte défaite du ciel de Bordeaux

Pour aller dormir a Nguéniène élégiaque et atterrée

Nguéniène, une terre en pleurs

Eplorée sous le choc

Et dans l’impitoyable écrasement

OTD

Tu fus une force sans bavure

Mais une douceur sans égal

Tu fus énergie sereine

Mais un patriote aux mains de rassembleur

Je n’ai pas écrit ce poème pour te pleurer

Il n’y a plus que je sache

De larmes dans l’encrier de mes souvenirs

Ton chemin est jonché d’immenses joies

Que tu as transmises aux jeunes socialistes

Tu es dans les temps d’or et de diamant

Donne-nous encore là où tu reposes

Dans le royaume du silence angélique

Ton légendaire tempérament qui tempère

Et calme le feu même le plus furax

Et qu’il devienne le legs de tout un Peuple

J’ai souvenance de tes mots justes

Me couvrant toujours d’éloge royal

«…Je suis confiant quand tu es là, ta présence rassure …»

A Senghor tu as redonné corps et âme

Qu’au ciel tu retrouveras

Repose en paix OTD dans la cité de lumière des hommes de Dieu

Pape FAYE

Comédien – Metteur en scène

Président de l’Association

des Artistes

Comédiens du Théâtre Sénégalais