Après la défaite de la Côte d’Ivoire sur la pelouse du Bahir Stadium d’Ethiopie (1-2), face à la 151ème nation Fifa, les attentes ont été déçues. Ainsi, surpris du résultat, les supporters ivoiriens ont trouvé un bouc-émissaire. Ils s’en sont pris directement au sélectionneur national, Ibrahim Kamara.

Nombreux sont les Ivoiriens qui réclament sa démission à la tête de l’Equipe nationale. Pour ce faire, les réseaux sociaux ont été pris d’assaut. Ibrahim Kamara est accusé de proposer une équipe qui ne présente aucun fond de jeu, et ce, depuis sa prise de fonction en tant que sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire.

«Non non. C’est juste dans la lignée de ce qu’ils démontrent depuis plus d’un an et qui vaut autant de soutien à Kamso. S’il n’est pas le seul problème il est en tout cas celui qui doit faire prendre la mayonnaise. Mais il est lui-même en apprentissage et ultra périmé», peste cet internaute.

Pour eux, la défaite face l’Ethiopie (2-1), ce mardi 19 novembre au Bahir Stadium, est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ils ne le veulent plus à la tête de l’Equipe nationale de Côte d’Ivoire.

«Entre nous : pensez-vous que Camara peut apporter quelque chose de bon à notre Equipe nationale ? Détrompez-vous, car lui et ses patrons jouent à la Loterie avec les Ivoiriens», embraie cet autre supporter. Qui ajoute : «Et dire que Zahoui a joué toute la Can sans que l’équipe n’encaisse de but et a été chassé parce qu’on a perdu aux tirs au but, vraiment l’injustice de Sidy Diallo n’a pas de limite. Tant qu’il y aura cette gouvernance au sein de la Fif, la Côte d’Ivoire ne sera plus capable de remporter pas même un Gobelet.»

Les interventions sont légion et toutes convergent dans le même sens. Elles réclament, de vive voix, la démission du sélectionneur national, Ibrahim Kamara.