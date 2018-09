Le président de la Fédération nigériane de basket-ball, l’ingénieur Ahmadu-Kida Musa, communément appelé Musa Kida, revient sur le parcours historique des D’Tigress du Nigeria à la Coupe du monde féminine 2018.

Interrogé sur le match de quarts de finale face à la team Usa, le patron du basket nigérian n’a pas caché sa colère sur l’arbitrage très litigieux en faveur des Américaines, notamment dans le deuxième et troisième quart temps où, selon lui, de nombreuses fautes sur les Nigérianes n’ont pas été sifflées, notamment par l’arbitre grecque.

Mais par-dessus tout, c’est un homme très heureux et fier qui s’est exprimé à la fin du match qui a vu ses joueuses perdre de 31 points (40-71). Musa Kida, tout en parlant de l’avenir du basket nigérian en général, africain en particulier, a également évoqué en présence du ministre de la Jeunesse et des sports du Nigeria, l’avocat Solomon Dalong, la question des grands chantiers lancés sous sa présidence pour faire du pays l’un des plus dominants au monde dans le domaine du basketball.

Pour les demies, on aura ce samedi Etats Unis-Belgique et Espagne-Australie.