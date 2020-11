Le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Can U20 qui se déroulera en Mauritanie en 2021, a été effectué ce vendredi.

Pays hôte de ces éliminatoires, Sénégal loge dans le groupe A avec la Gambie, et la Sierra-Leone. La Guinée, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Mali partagent le groupe B. Ainsi, le vainqueur validera son billet pour la Can U20, édition 2021. Le tournoi se jouera à Thiès du 20 au 29 novembre 2020. Contrairement aux autres zones, celle-ci ne qualifiera qu’un pays car le pays hôte de la phase finale de la Can, la Mauritanie, est issu de l’Ufoa A.