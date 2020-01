La ville du Caire va accueillir ce mardi 21 janvier le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 organisé par la Confédération Africaine de Football (Caf).

La phase de groupes des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du monde de la zone Afrique représente la prochaine grande échéance pour les nations africaines.

Les 14 équipes qualifiées après le premier tour, de même que les 26 meilleures nations au classement Fifa en Afrique seront dispatchées au sein de 10 groupes de 4. Les 10 vainqueurs de chaque groupe accéderont ensuite aux barrages. Alors, 5 confrontations en aller et retour seront à l’affiche lors du mois de novembre 2021 pour déterminer les qualifiés pour la phase finale au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. La Confédération africaine de football a choisi l’hôtel Ritz-Carlton du Caire pour accueillir la cérémonie, qui débutera à 19h 00 (heure locale).

Grâce à leur première place au niveau continental, les hommes de Aliou Cissé sont assuré d’éviter leurs homologues du top 10 africain en phase de poules. Les Lions n’hériteront donc pas du Maroc, de la Tunisie, du Nigeria, de l’Algérie, championne d’Afrique en titre, ni du Ghana, de l’Egypte, du Cameroun, du Mali ou de la Rd Congo.

Cependant, si les vice-champions d’Afrique peuvent tomber sur des équipes de renom. Comme d’anciens mondialistes telles la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, mais aussi de certains champions d’Afrique (Zambie et Congo). Les chapeaux 3 et 4 compteront pour leur part une seule nation ayant déjà participé à la Coupe du monde, le Togo.

Les chapeaux complets

Chapeau 1 : Sénégal / Tunisie / Nigeria / Algérie / Maroc / Ghana/ Egypte / Cameroun / Mali / Rd Congo.

Chapeau 2 : Burkina Faso / Afrique du Sud / Guinée / Ouganda / Cap-Vert / Gabon / Bénin / Zambie / Congo / Côte d’Ivoire.

Chapeau 3 : Madagascar / Mauritanie/ Libye / Mozambique /Kenya/ Centrafrique / Zimbabwe / Niger / Namibie / Guinée-Bissau.

Chapeau 4 : Malawi / Angola / Togo / Soudan / Rwanda / Tanzanie / Guinée Equatoriale / Ethiopie / Liberia / Djibouti.