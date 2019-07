Mieux embarquée dans son quart de finale face à l’Algérie, la Côte d’Ivoire a fait plus que résister avant de s’incliner aux tirs au but (1-1, 3-4).

Loin d’être attendus, ce sont les Eléphants qui prennent le match par le bon bout. A l’image de la frappe enroulée de Max Alain Gradel qui embrasse le poteau gauche de Raïs Mbolhi, le portier des Fennecs (5ème). A la 7ème, l’accélération de Wilfried est déconcertante, sa passe pour Kodjia est limpide. Mais encore une fois, l’attaquant des Eléphants manque sa reprise. Très bien installés dans la partie, les Ivoiriens remontent leur ligne de récupération. De quoi offrir des espaces à Riyad Mahrez qui n’en profite pas. Le milieu de Manchester City manque son duel de la 14ème avec Gbohouo. Un avertissement sans frais. Mais la récidive à la 20ème est fatale aux Eléphants. Cette fois, c’est Sofiane Feghouli qui se libère du marquage de la défense ivoirienne pour ouvrir la marque, presque contre le cours du jeu (1-0). Un coup duquel les hommes de Kamara Ibrahim ne se relèveront jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, tout s’emballe à Suez. Lancé dans le dos de la défense, Baghdad Bounedjah s’écroule face à Gbohouo. Le penalty pas très évident est confirmé par M. Tesema Wayesa. Voulant se faire justice, Bounedjah tire au-dessus des buts ivoiriens. Un tournant que les Eléphants mettent à profit. Malgré l’hécatombe. Puisque Wilfried Kanon, blessé, cède sa place à Cheick Comara (53ème). Neuf minutes plus tard, Zaha décide de se surpasser, tout comme Kodjia. Le dernier nommé percute et frappe pour tromper Raïs (1-1). Une égalisation loin d’être imméritée qui porte les Eléphants. Surtout Sylvain Gbohouo qui maintient la Côte d’Ivoire en vie, pendant que son attaque n’arrivait plus à bonifier ses nombreuses opportunités. Les prolongations ne changeront plus rien pour les deux équipes obligées de se départager aux tirs au but.

A ce jeu, ce sont les Algériens qui furent les plus habiles face aux buts avec 4 tirs contre 3. Une victoire qui permet aux Fennecs de prendre leur revanche sur la défaite des quarts de la Can 2015. Quant à la Côte d’Ivoire, qui semblait à même de réaliser l’exploit, elle est passée à côté d’un nouveau gros coup.