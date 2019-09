Arrivé en provenance d’Everton cet été au Paris Saint-Germain, Idrissa Guèye s’est rapidement imposé comme un élément indéboulonnable du milieu de terrain de Thomas Tuchel. Après sa grosse activité lors de la victoire poussive du Psg face à Strasbourg la semaine dernière (1-0), l’international sénégalais a mis tout le monde d’accord mercredi lors de sa prestation XXL face au Real Madrid au cours de laquelle il a même délivré une passe décisive à Angel Di Maria sur son deuxième but de la rencontre (3-0). Une performance qui a été vivement commentée dans les médias et qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du grand public.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes, David Beckham, qui a évolué au Real Madrid et au Psg, s’est enflammé pour la copie rendue par le Paris Saint-Germain. Dans des propos recueillis par le Journal du Dimanche, l’ancien international anglais s’est dit «impressionné par le match d’équipe extraordinaire» que les joueurs de Thomas Tuchel ont livré et a eu une pensée particulière pour le milieu sénégalais. Beckham a assuré avoir été bluffé de voir Gana afficher un tel niveau «même si je l’avais déjà vu très bon avec Everton». Idrissa Guèye fait donc l’unanimité, de Thomas Tuchel à David Beckham…