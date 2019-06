Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Professeur de lettres et Conseillère municipale, a été élue par l’Allemagne sur la liste des Verts au Parlement européen. Un couronnement pour Mme Herzberger-Fofana, qui devient ainsi la première femme d’origine africaine à être élue au Parlement européen par la population allemande. Alors qu’elle siège depuis 2005 dans un Conseil municipal à Erlangen. Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, qui est une figure très connue en Allemagne, inspire «de nombreuses personnes, surtout celles qui souhaitent s’engager dans le domaine politique».

Ancienne élève de Lettres supérieures en France (Hypo­khâgne), Dr. Herzberger-Fofana est titulaire de 2 Maîtrises, l’une de la Sorbonne-Paris en Socio­logie allemande et l’autre en sociolinguistique, étude romanistique et germanistique de l’Université de Trèves (Trier-Allemagne), du diplôme d’Etat pour l’enseignement (Staat­sexamen) de l’Université de Trèves, et d’un Doctorat en Littérature francophone, Dr. Phil. de l’Université Erlangen-Nuremberg. Dr. Herzberger-Fofana a enseigné dans des lycées et universités de Trèves, Bayreuth, Erlangen-Nuremberg, et dans les universités des sciences appliquées de Munich et Nuremberg.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana est l’initiatrice de «La semaine internationale contre le racisme» à Erlangen qui a lieu depuis 2009 et de l’«Ecole sans racisme. Ecole avec courage» «afin d’inculquer aux jeunes lycéens et lycéennes l’esprit de tolérance et d’ouverture aux cultures du monde et les initier au vivre ensemble», détaille Mme Herzberger-Fofana dans son communiqué.