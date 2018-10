L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a lancé à Kaolack (centre) une caravane de sensibilisation dénommée «CinéArena» dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, a appris l’Aps dans la capitale du Saloum.

Ce projet, financé par la coopération italienne, se déclinera sous forme de campagne d’éducation et d’information sur l’émigration irrégulière, a ainsi expliqué à l’Aps Seydou Nourou Dia, point focal du projet.

Les régions de Kaolack, Dakar, Tambacounda, Sédhiou et Kolda seront ainsi sillonnées lors de cette campagne de sensibilisation et de promotion de la migration locale. Elles ont été ciblées pour leur fort potentiel de jeunes qui ont clandestinement tenté de rallier les côtes européennes, a précisé M. Dia.

Au-delà du Sénégal, «CinéArena» va intéresser six pays dont la Gambie et la Côte-d’Ivoire, selon le point focal qui souligne qu’à travers des films et diverses autres activités, les jeunes seront sensibilisés sur les risques liés à l’émigration clandestine, notamment le trafic humain à travers le désert.

Une trentaine de films seront projetés durant cette première phase qui sera suivie en mars-avril d’une deuxième, indique M. Dia qui annonce dans la foulée la tenue d’autres activités de sensibilisation sous forme de conférences et d’échanges avec les jeunes pour les informer sur les dangers d’aller à l’aventure.

Il note également que les autres composantes de la famille, notamment les mères, seront conviées à ces manifestations, car «souvent la pression exercée sur les jeunes les poussent à se lancer aveuglément à l’aventure», selon lui.