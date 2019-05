L’émotion est nègre. A chaque tragédie, les plus jusqu’au-boutistes ressortent l’argument du rétablissement de la peine de mort. On a oublié qu’elle n’a été appliquée que deux fois au Sénégal : Une première contre l’assassin de Demba Diop et une seconde contre celui qui avait attenté à la vie de Senghor. La dernière exécution date de 1967. Ce débat n’est pas nouveau et la peine capitale ne réglera pas la question de l’insécurité.