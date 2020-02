Libre de tout engagement, l’expérimenté défenseur international sénégalais, Lamine Sané (32 ans), s’est engagé ce samedi en faveur du Fc Utrecht (L1 néerlandaise) jusqu’à la fin de l’exercice 2019/2020.

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux notamment, Lamine Sané avait traversé l’Atlantique en février 2018 pour rejoindre l’Orlando City Sc, en Major League Soccer, alors qu’il évoluait au Werder de Brême. Mais depuis le début de l’année, le défenseur central était libre, son contrat ayant pris fin avec le club américain. Le Lion du Sénégal fait donc son retour sur le vieux continent. Il a signé un contrat avec le club de première division néerlandaise du Fc Utrecht. Il jouera en Eredivisie jusqu’à la fin de la saison.

«Lamine est grand et solide. Il est fort dans les duels, dispose d’une bonne vitesse et reste calme sous pression. Sa grande expérience peut lui permettre de jouer un rôle dans le développement de nos jeunes talents», a déclaré le directeur technique du club néerlandais, Jordy Zuidam. Qui ajoute : «En signant Lamine, nous ajoutons une option supplémentaire à notre arrière-garde avec beaucoup d’expérience. Lamine a une grande personnalité et peut jouer un rôle dans le développement en tant que mentor de nos grands talents en leur transférant son expérience.»

Lamine Sané va donc découvrir un nouveau pays, après la France, l’Allemagne et les Etats-Unis. Sané est né en France et est devenu une force très appréciée à Bordeaux. Il y a joué 188 matchs en Ligue 1 et a également acquis de l’expérience en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Il a ensuite été transféré au Werder de Brême, où il a été actif pendant deux saisons. Avant de filer aux États-Unis.